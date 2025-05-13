Silikon Vadisi'nin kalbinde yer alan ve yapay zekâ araştırmalarında dünya çapında öncü bir role sahip olan Stanford Üniversitesi’nin 2025 Yapay Zekâ Endeksi raporu yapay zekânın tüm toplumu ve ekonomiyi şekillendiren bir dönüşümün kilit unsuru olduğunu ortaya koyuyor.İSTANBUL (İGFA) - Stanford Üniversitesi’nin 2025 Yapay Zekâ Endeksi raporuna göre Türkiye’de yapay zekâ konusundaki iyimserlik her geçen gün artıyor.

Yapay zekânın geleceğine dair 2025 raporu, teknolojinin hızla yayıldığını ve insanların bakış açısının değiştiğini ortaya koydu. Türkiye’de yapay zekânın faydalı olduğuna inananların oranı 2022’den bu yana yüzde 9 artarak yüzde 70’e ulaştı. Genç nüfus ve teknolojiye yatkınlık, Türkiye’yi bu alanda öne çıktı.

Cerebrum Tech Kurucusu Dr. R. Erdem Erkul, “Türkiye’nin yapay zekâya olumlu yaklaşımı, dijital dönüşüm ve büyüme sürecinde büyük güç sağlayacak. Kalkınmanın anahtarı dijital dönüşümde” dedi. Rapora göre, yapay zekâ maliyetleri iki yılda 280 kat düştü; donanım maliyetleri yılda yüzde 30 azalırken, enerji verimliliği yüzde 40 arttı. Bu, teknolojinin yaygınlaşmasını hızlandırdı. Şirketlerin yapay zekâ kullanımı 2023’te yüzde 55’ten 2024’te yüzde 78’e yükseldi; finans, sağlık ve perakende sektörleri başı çekti.

Bireysel kullanıcılar da yapay zekâyı günlük yaşamlarına entegre ediyor; metin oluşturma, görsel tasarım ve kişisel asistan uygulamaları yaygınlaştı.

Dr. Erkul, “Yapay zekâda cesur adımlar atanlar büyüme yolunda fark yaratacak” dedi.

TÜRKİYE’DE CEO’LAR ÖNCÜ

PwC CEO araştırmasına göre, Türkiye’deki CEO’lar yapay zekâya dünya ortalamasının üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Önümüzdeki üç yılda küresel CEO’ların yüzde 47’si, Türkiye’deki CEO’ların ise yüzde 58’i yapay zekâyı iş süreçlerine entegre etmeyi hedefliyor. Yeni ürün ve hizmet geliştirmede yapay zekâ kullanmayı planlayan Türk CEO’ların oranı yüzde 47 ile dünya ortalamasını (yüzde 30) geride bırakıyor.