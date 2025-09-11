TÜİK, en az 10 çalışanı olan girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin 2025 verilerini açıkladı. Araştırmaya göre, sabit hat internet kullanan girişimlerin yüzde 8,6'sı 1 Gbit/s ve üzeri hızlara erişirken, web sitesi sahipliği yüzde 56,5'e, sosyal medya kullanımı ise yüzde 55,2'ye ulaştı. E-satış oranı yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.ANKARA - TÜİK'in "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları, Türk girişimlerinin dijitalleşme sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini ortaya koydu.

En az 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 93,6'sı 2025'te sabit hat internet bağlantısı kullandı. Bu bağlantılarda en yüksek hız dağılımı yüzde 54,8'i 100 Mbit/s'den düşük, yüzde 36,6'sı 100-999 Mbit/s aralığında ve yüzde 8,6'sı 1 Gbit/s ve üzeri hızda erişim sağladı.

WEB SİTESİ SAHİPLİĞİNDE ARTIŞ

İnternet sitesine sahip girişim oranı, 2024'teki yüzde 51,8'den 2025'te yüzde 56,5'e yükseldi. Çalışan sayısına göre dağılıma bakıldığında 250+ çalışan yüzde 92,5, 50-249 çalışan yüzde 73,1, 10-49 çalışan yüzde 52,4 oldu.

Ekonomik faaliyetlere göre en yüksek oran, yüzde 91,6 ile "bilgi ve iletişim" sektöründe görüldü. Bunu yüzde 89,3 ile "finans ve sigorta" ve yüzde 79,7 ile "bilgisayar ve iletişim araçlarının onarımı" izledi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI YARIYA YAKLAŞTI

Facebook, Instagram, X, YouTube gibi platformları kullanan girişim oranı, 2021'deki yüzde 34,6'dan 2025'te yüzde 55,2'ye çıktı. Çalışan sayısına göre incelendiğinde 10-49 arası yüzde 52,8, 50-249 arası yüzde 64,2, 250+ yüzde 83,4 oldu.

2024'te e-satış (web/mobil app veya EDI aracılığıyla) yapan girişim oranı yüzde 13,6 oldu.

Sektörel olarak en yüksek yüzde 38,6 ile "konaklama ve yiyecek hizmetleri"nde gerçekleşirken, ardından yüzde 20,3 "bilgisayar onarımı" ve yüzde 19,7 "bilgi ve iletişim" geldi.

Web satış yapanların yüzde 51,6'sı kendi site/app'ini, yüzde 80,4'ü (2020'de yüzde 69,7'ydi) çevrimiçi pazar yerlerini tercih etti.

Ürün türünde yüzde 81,8 fiziksel mal, yüzde 24,1 dijital içerik ve yüzde 27,1 hizmet satışı öne çıktı.Yurt dışı web satış oranı 2023'teki yüzde 26'dan yüzde 27,8'e yükseldi. Zorluklar ise yüzde 45,8 teslim/iade maliyeti, yüzde 29,1 ödeme/mevzuat sorunları, yüzde 28,6 şikayet çözümü olarak grafike yansıdı.

Sürdürülebilirlik ve Atık YönetimiEnerji verimliliği için BİT kullanan oran yüzde 17,1 olurken, BİT atık yönetiminde geri dönüşüm yüzde 37,5, Muhafaza yüzde 39,6, satış/kiralama/bağış ise yüzde 32,3 oldu.

TÜİK verileri, özellikle büyük ölçekli girişimlerde dijital araçların yaygınlaşmasının, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırdığını gösterdi.