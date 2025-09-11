Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Vizyonu, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve On İkinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayacak dev bir etkinliğe imza atıyor.İZMİR (İGFA) - “İkiz Dönüşümün İzinde Teknoloji ve Bilim Şenliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 25-27 Eylül 2025 tarihleri arasında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek şenlikte; bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik, geleceğin teminatı olan gençlerle buluşturulacak. Fakülte kampüsünde yapılacak etkinlik sayesinde öğrenciler hem bilimsel çalışmaları yakından görecek hem de üniversitenin sunduğu imkânları doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak.

Organizasyon, dijitalleşme ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı bir içerikle katılımcılara geleceğin dönüşüm sürecini deneyimleme şansı sunacak. Böylece, ikiz dönüşümün eğitim, bilim ve teknolojiye yansımaları ele alınarak gençlerin farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

30 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR

Üç gün boyunca İzmir ve çevre illerden yaklaşık 30 bin kişinin katılımı öngörülüyor. Hedef kitle ise okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrenciler, öğretmenler ve toplumun farklı kesimlerinden vatandaşları kapsıyor.

Şenlik boyunca; bilim söyleşileri, atölyeler ve deneylerPlanetaryum sunumları, teknoloji sergileri ve simülasyonlarİnsansız hava araçları (İHA) ve drone gösterileriArtırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, 3D yazıcı deneyimleriRobotik ve kodlama atölyeleriYenilenebilir enerji çözümleriAstronot tiyatrosu ve sürdürülebilirlik temalı çalışmalar katılımcılarla buluşacak.

ÖNEMLİ İSİMLER ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK

TÜBİTAK 4007 desteğiyle gerçekleştirilecek “İkiz Dönüşümün İzinde Teknoloji ve Bilim Şenliği” kapsamında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Abdulkadir Özbek ve Prof. Dr. Yavuz Samur, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelecek.

BİLİM DOLU ATMOSFER

Bu özel etkinlik yalnızca öğrencilere değil, anaokulundan üniversiteye, öğretmenlerden İzmir halkına kadar her yaştan katılımcıya hitap edecek. Yapay zekâdan robotik teknolojilere, yenilenebilir enerjiden artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar çok sayıda etkinlik, bilim dolu bir atmosferde gerçekleştirilecek.