İstinye Üniversitesi Quantum Dynamics Kulübü öğrencileri, anız yangınlarının erken tespiti ve müdahalesi için proje geliştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstinye Üniversitesi Quantum Dynamics Kulübü öğrencileri, geliştirdikleri "İnsansız Hava Aracı ile Anız Yangınlarının Erken Tespiti, Müdahalesi ve Toprak Koruma Sistemi" projesiyle TEKNOFEST 2025 Kuzey Kıbrıs finallerinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Proje kapsamında geliştirilen insansız hava aracı (İHA), yangınların yoğun olduğu dönemlerde devriye uçuşları gerçekleştiriyor. Görüntü işleme algoritmalarıyla yangını tespit eden sistem, yangın bölgesine yaklaşarak çevre dostu, biyolojik karışımla alevlerin yayılmasını engelleyen bir sınır hattı oluşturuyor. Bu özel karışım yangının ilerlemesini durdururken, aynı zamanda toprağı besleyen ve gübre olarak kullanılabilen bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Su tutma oranının yüksek olması sayesinde, itfaiye ekiplerinin müdahalesi kolaylaşıyor ve yangının ormanlara sıçraması önleniyor.

ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 30'UNUN NEDENİ ANIZ YANGINLARI

İstinye Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Gülfidan, ekip çalışması ile gerçekleştirilen proje ile ilgili yaptığı açıklamada, orman yangınlarının yüzde 30'unun anız yangınlarından kaynaklanması olduğunu belirterek, "Eğer anız yangınlarını durdurabilirsek orman yangınlarının büyük bir kısmını durdurmuş olacağız. Zaten anız yakmak ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde yasaklanmış durumda. Biz de bu bilinci çiftçilerimize aşılamak amacıyla yola çıktık. Alanda yaptığımız görüşmeler sonucunda hazırlamış olduğumuz biyolojik karışımın daha geniş alanlarda da kullanılabileceğini öğrendik. Bu sayede projeyi büyütüp girişimci bir ruh ile devam etmemizi sağladı.” dedi.

Ödüllü projeyi gerçekleştiren İstinye Üniversitesi öğrencileri arasında İSÜ Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Gülfidan, Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Tuana Harmankaya, Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ebru Çepni, Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sıla Pirim ve Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Enes Durudeniz yer alırken, çevre bilinciyle geliştirdikleri bu projeyle sadece bir teknoloji değil; aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek vizyonu da ortaya koydu.