Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kendisini davet eden Kapalı Çarşı esnafı ile kahvaltıda bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar ve 2025 sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunup “Kapalı çarşının ferah ve aydınlık bir ortam olmasını sağlayacağız” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kapalı Çarşı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Marmaris’in en çok ilgi gören noktalarından biri olan Kapalı Çarşı’da yapılacak projeler ve 2025 sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlü esnafın da fikirlerini aldı. Kapalı Çarşı’nın Marmaris için büyük önemi olduğunu ifade eden Başkan Acar Ünlü; "Burayı gerçekten Marmaris’e yakışan bir hale getireceğiz. Etap etap çalışacağız, üstünü açıp daha ferah ve aydınlık bir ortam olmasını sağlayacağız. Ayrıca altyapı, üstyapı yenilemesi de yapacağız” dedi.

Kapalı Çarşı’da hizmet kalitesinin artması ve çarşıya daha çok turist gelmesi açısından esnafa da büyük görevler düştüğünü ifade eden Ünlü, “Esnafımızın görüşleri bizim için çok değerli, her adımı birlikte atıyor, Marmaris’i beraberce güzelleştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Kahvaltı davetini kırmayan Başkan Ünlü’ye teşekkür eden çarşı esnafı ise yapılacak çalışmalarla Kapalı Çarşı’nın çehresini değişeceğini belirterek “Marmaris için atılacak bütün adımların yanındayız” mesajı verdi.