Muğla’nın gözde turizm ilçelerinden Marmaris’te, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yoğunluğu başladı. Arefe gününden itibaren ilçeye tatil amacıyla gelen binlerce araç, bayramın son gününde geri dönüşe geçti.

Tatil boyunca otellerin dolduğu, sahillerin kalabalıklaştığı Marmaris’te dönüş hareketliliği etkisini gösteriyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşabilecek trafik aksamalarının önüne geçebilmek için kavşak ve ana noktalarda görev alarak yönlendirme yapıyor. İlçede özellikle ana arterlerde ve çıkış güzergahlarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram süresince Marmaris ve Datça’ya toplam 87 bin araç giriş yaptığı öğrenilirken, yetkililer, dönüş trafiğinin geç saatlere kadar süreceğini öngördüklerini, sürücülere dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu.