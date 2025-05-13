Konya'da Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 yarışması Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda büyük bir ilgi ile başladı.

Gençlerin teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyonla beraber teknoloji rüzgarı üç gün boyunca Selçuklu’da esecek. 99 okuldan bin 60 öğrencinin 567 robot ile yarışacağı ve 337 danışmanın görev alacağı bu heyecanlı organizasyonda gençler teknoloji ve robotik alanlarında tasarladıkları projeleri sergileme fırsatı buluyor. Yarışma 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin teminatı olan gençlerin hayal gücünü, teknik bilgi ve becerilerini ortaya koydukları çok kıymetli bir platform olduğunu belirterek, "3 gün boyunca sürecek olan ve Robotik Proje alanında ortaokul ve lise öğrencilerimizin, Serbest Proje alanında ise ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizin katılım sağladığı yarışmamız; Temel Seviye Çizgi İzleyen, İleri Seviye Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini Sumo, İHA-Mini Drone, Tasarla Çalıştır, Yumurta Toplayan ve Serbest kategori olmak üzere 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. 99 okuldan bin 60 öğrencimizin 567 robot ile hünerlerini sergileyeceği bu büyük organizasyonda 337 danışman öğretmenimiz de gençlerimize rehberlik ederek, onların yanında olacak" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, TEKNO-SEL ile hem teknolojiyi yaşayacak hem de deneyimlenerek eğleneceklerini ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın ise, çocukların bilgiyi kullanarak cesaret, takım ruhu ve azimle geleceğin mühendislerine, yazılımcılarına ve bilim insanlarına dönüştükleri bir serüvenin kilometre taşı olacağını söyledi. Geleceğin dünyasında güçlü olan, toprağını koruyan, suyuna sahip çıkan ve teknolojiyle bunları buluşturabilen toplumlar var olacağını belirten Vali Akın, "Nitekim Konya gibi kuraklık riski yüksek ve yer altı su rezervleri uyarı veren şehrimizde bu bilinç artık bir tercih değil, bir zarurettir. İşte bu yüzden bizim başımıza icat çıkaracak çocuk ve gençlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki evlatlarımız bu icatlarla çağımızı dönüştüreceklerdir. Her bir öğretmen ve öğrencimize bir kere daha yarışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülke olarak çok büyük hedeflerimizin olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de, hedeflerinin adını Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiklerini söyledi.

TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması’nın açılış töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden KOP Başkanı Murat Karakoyunlu, Selçuklu Belediyesi'nin vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla düzenlediği yarışmanın bu yıl Serbest kategoride eklenen yeni bir vizyona kavuştuğunu söyledi.

Konuşmalar sonrasında TEKNO-SEL 2025’in resmi açılışı protokol üyeleri tarafından yapılarak, yarışmaların startı verildi.