Yunusemre Belediyesi’nin şantiye yerleşkesi içerisinde yer alan serasındaki yüzlerce çiçek, bitki ve ağaç türü ilçedeki park ve sokakları süslüyor.

Yunusemre halkının huzur ve mutluluğu için tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, bu doğrultuda oluşturduğu serada yüzlerce ağaç, bitki ve çiçek türüne ev sahipliği yapıyor. Muradiye’deki şantiye yerleşkesinde bulunan serada; Cezayir Menekşesi, defne, leylak, gül, kekik, Ihlamur, lavanta, dağ muşmulası, ateş dikeni, ardıç, biberiye, şimşir, berberiz, cennet bambusu, taflan, mavi çim gibi onlarca türde çiçek, bitki ve ağaç ilçenin sokak ve parklarını süslemek için bekliyor.

Kendi çiçeğini de üretiyor

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olan serada ayrıca üretim de yapılıyor. Taflan, zakkum, gül ve bazı çiçek türleri de belediye serasında üretilerek, Yunusemre’nin park ve bahçelerini süslüyor. Konuyla ilgili konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “İlk günden bu yana ‘Yunusemre Hepimizin’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaç doğrultusunda seramızdaki çeşit çeşit ağaç, çiçek ve bitki türleriyle Yunusemre’yi yemyeşil bir ilçeye dönüştüreceğiz.” dedi.