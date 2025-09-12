Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’un kardeşi merhum Şükrü Kul, son görev yaptığı okulda düzenlenen duygu yüklü törenle anıldı.

Terme Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan anma programı merhum Şükrü Kul’un öğrencileri, meslektaşları ve sevenlerini bir araya getirdi. Programa, merhum Şükrü Kul’un ailesiyle birlikte katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul duygusal bir konuşma yaptı.

Kardeşinin eğitime olan adanmışlığını ve öğretmenlik mesleğine duyduğu tutkuyu anlatan Başkan Kul, kardeşinin "öğrenmeye meraklı bir öğretmen" olduğunu ve hayatının son anına kadar öğrencilerini ve okulunu düşündüğünü belirtti.

"Öğretmenler kendilerini yok ederken aydınlatırlar"

Konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Başkan Kul, "Öğrenmeye meraklı olanlar öğretmeyi de severler. Öğretmenlik biliyorsunuz, bir yaşama ömür boyu dokunmak demektir. Öğretmenler etrafını aydınlatırken bir mum gibi kendilerini yok ederler. Benim kardeşim de öyle biriydi" dedi.

Şükrü Kul’un hayatının son anına kadar öğrencilerini düşündüğünü ifade eden Başkan Kul, "Ne zaman konuşsak hemen okuldan, eğitimden bahsederdi. Hasta evde yatması gerekirken kalktı buraya geldi. ’Ne işin var senin burada?’ dediğimde, ’Ya okul’ dedi. Biz ona ’Sen olmasan da olur, sağlık her şeyden önce’ dememize rağmen son dakikaya kadar sürekli öğrencilerini, okulunu, eğitimi düşündü" diye konuştu.

"Sevgi en kalıcı şeydir"

Konuşmasının sonunda duygu dolu anlar yaşayan Başkan Kul, sevginin ne kadar kalıcı bir duygu olduğunu vurguladı. Kul, "Ben babamı çok seviyordum, babam vefat etti ve ben babamı hala daha çok seviyorum. Ben kardeşimi çok seviyordum ve hala daha çok seviyorum. Onun için sevgi bitmez arkadaşlar, her zaman sevgiden yana olun çünkü sevgi en kalıcı şeydir" ifadelerini kullandı.

Anma törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katılarak merhum Şükrü Kul’a olan sevgi ve saygılarını gösterdi.