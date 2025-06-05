Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü ilçelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

2024 yılı ve 2025’in ilk altı ayında Şenkaya ilçe merkezi ve 71 mahallede 17 kilometre içme suyu hattı, 3 kilometre kanalizasyon hattı, 5 fosseptik, 2 yeni su deposu yapıldı; 10 mevcut deponun onarımı tamamlandı.

Ayrıca bu süre zarfında 3 bin 161 içme suyu arızası ve 336 kanalizasyon arızasına müdahale edildi. Zorlu arazi koşullarına rağmen hizmetlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirten ESKİ yetkilileri, vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetlerine daha sağlıklı şekilde ulaşması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Şenkaya’daki mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, özellikle içme suyu sorunlarının çözülmesinden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ve ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.