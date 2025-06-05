AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıçlar eşliğinde eski Foça rıhtımında dip temizliği gerçekleştirilirken, denizden sandalyeler çıktı.

AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından Eski Foça rıhtımında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dip temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran, AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Çevre, Şehir ve Kültür’den sorumlu AK Parti Temizlik sonrası açıklama yapan İzmir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran, "Çevre Haftasını kutlamak için sizlerle bir aradayız. AK Partimiz kurulduğu günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre ve şehircilik alanında çok büyük hizmetler yaptı, büyük projelere imza attı. Bizden sonraki nesillere daha güzel, daha temiz bir dünya bırakmak için doğamızı, çevremizi korumayı, onu yaşatmayı en büyük vazife olarak gördü. AK Parti Hükûmetleri olarak 81 ilde Millet Bahçeleri kurduk. Ağaçlandırma seferberliği ile milyonlarca ağacın dikilmesine öncülük ettik. Ecdadımızdan bizlere miras kalan bütün tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yeniden milletimizle buluşturduk. Şehirlerimizi ihya ve inşa ettik. Çevreye zarar vermeden şehirleri birbirine bağladık, yollar, köprüler tüneller açtık. Yenilenebilir enerji yatırımları ile enerjide devasa hamleler gerçekleştirdik. Doğa dostu, çevre dostu milli otomobilimiz TOGG’u yollarla buluşturduk. Kilometrelerce uzunluktaki bisiklet yolları açtık. Sanayide yeşil dönüşüm projesi ile çevre dostu kalkınmayı başlattık. Dirençli şehirler kurmak adına iklim değişikliğine karşı büyük bir mücadele başlattık. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ettiği Sıfır Atık Projesiyle küresel bir marka olduk ve dünyaya açıldık. Değerli Dava Arkadaşlarım; Sizlere çok önemli bir gerçeği, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye’miz deprem kuşağında yer alan bir ülke. Bugüne kadar binlerce kardeşimiz depremlerde ve diğer afetlerde hayatını kaybetti. En son 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde 50 binden fazla kardeşimiz vefat etti. 14 milyon vatandaşımız etkilendi, 11 ilimizde büyük bir yıkım oldu. Asrın Felaketinde Devlet/Millet el ele diyerek Asrın Dayanışmasını hep birlikte gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde bu yıl sonunda 453 bin bağımsız birim inşallah depremzede kardeşlerimize teslim edilmiş olacak. Ancak bir daha böyle büyük bir yıkım yaşamamak için, bir daha tek bir canımızı kaybetmemek için başta İstanbul olmak üzere Hükümetimiz tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm Seferberliği için gerekli desteği sağlamak durumundayız. Bugüne kadar 1 milyon 500 binden fazla sosyal konut yaparak depreme karşı almış olduğumuz önlemleri artırmak için bütün vatandaşlarımızı daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Dünya Beşten Büyüktür ve Daha Adil Bir Dünya Mümkündür diyerek mazlum milletlerin sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları, AK Parti’nin neferleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Türkiye Yüzyılında bu hedefimize ulaşmak için canla, başla ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.