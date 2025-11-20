Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kursların özellikle kadınların üretime katılımında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "İlçemizdeki her kadının kendi yeteneğini keşfetmesini, bir beceri geliştirmesini ve bunu ister hobi ister gelir kaynağı olarak değerlendirmesini önemsiyoruz" dedi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür Sanat Evlerinde eğitim alan kursiyerler, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Millet Bahçesi Sahil Etabındaki belediye kafesinde gerçekleşen buluşma, samimi atmosferi ve yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Belediyeye bağlı 10 Kültür ve Sanat Evinde açılan çeşitli kurslarda yeni döneme başlayan yaklaşık 400 kursiyer, aileleri ve eğitmenleriyle birlikte programa katıldı. Kursiyerler, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri paylaşarak etkinliğe renk kattı.

Programa; Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve kurs eğitmenleri katıldı.

"Bu kurslar hem ev ekonomisine hem sosyal hayata katkı sağlıyor"

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Zeyit Şener, kursların özellikle kadınların üretime katılımında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Şener, "İlçemizdeki her kadının kendi yeteneğini keşfetmesini, bir beceri geliştirmesini ve bunu ister hobi ister gelir kaynağı olarak değerlendirmesini önemsiyoruz. El işi ve mesleki kurslarımız; dikişten takı tasarımına, ahşap işlemeciliğinden kuaförlüğe kadar geniş bir yelpazede eğitim sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kurslarda üretilen emeğin ekonomik değere dönüştüğünü kaydeden Şener, "400 kursiyerimizin bugün aynı sofrada buluşması, bu çalışmaların toplumda ne kadar karşılık bulduğunun göstergesidir. Üretime ve aile bütçesine katkı sağlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. Şener, eğitmenlere ve organizasyonda görev alan belediye personeline de teşekkür etti.

Müzik eşliğinde eğlenceli anlar

Kahvaltı sonrası müzik eşliğinde eğlenen kursiyerler, dans ederek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte çekilen hatıra fotoğrafları günün unutulmaz kareleri arasında yer aldı.

Akdeniz Belediyesinin son yıllarda güçlendirdiği Kültür Sanat Evleri, onlarca branşta sunduğu eğitimlerle ilçede yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yeni dönem kurslarına olan talebin her geçen gün arttığı bildirildi.