Mersin’de müşteri olarak bindikleri taksi şoförünü darp edip bıçaklayarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mobil uygulama üzerinden taksi çağıran üç genç, araç hareket halindeyken sürücü Mehmet Uğuz’a hakaret ederek tartışmaya başladı. Varış noktasına gelindiğinde ise şüpheliler Uğuz’u darp etmeye başladı. Başına ve vücuduna çok sayıda darbe alan taksici daha sonra bıçaklandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı sürücü aracıyla en yakın polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Bacağından bıçaklanan Uğuz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, başlattıkları çalışma sonucu 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.C.G. ve A.B. tutuklanırken, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.