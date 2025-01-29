Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanata olan katkılarını sürdürüyor. Selim Öztaş Musiki Kulübü Manisa Korosu tarafından düzenlenen “Bizimle Şarkı Söyler Misiniz” konseri, Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel eserleriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konsere, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz de katıldı. Gecede koro ve solistler tarafından seslendirilen Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

“Çoğunuz tütün tarlasında büyüdünüz”

Türk Sanat Müziği nağmelerinin yükseldiği gecede konuşan Şef Selim Öztaş, “Çoğunuz, benim gibi tütün tarlasında, pamuk tarlasında, bağda, bostanda büyümüştür. Ben böyle bir ortamda büyüdüm geldim. Zaman içerisinde sanatla iştigal edince Allah bana böyle musiki dostları nasip etti. Bu bizim sanatımız, sizin sanatınız. Tarihin başından beri, Dede Korkut’tan beri. Hepsi bizim eserlerimiz ve başkalarına sunmak gibi bir görevimiz var. Konuşmamızdan şarkı söylememize, saz çalışımıza kadar sorumluluğumuz var. Bu şehre borcumuz var. O yüzden arkadaşlarımla musiki yapıyoruz. Yöneticilerimize siz de bir destek verir misiniz, dedik ve bu geceyi biz değil Manisa Büyükşehir Belediyesi organize etti” diyerek destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Başkan Zeyrek’in Manisa’yı kültür ve sanatta marka şehir haline getirme vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, “Hepiniz hoş geldiniz. Ferdi Başkanımızın çok selamlarını iletiyorum hepinize. Kısa bir zaman içerisinde kültür ve sanatta çok büyük gelişmeler kaydettik. Gelişmeye devam edeceğiz. Manisa’yı kültür ve sanatta bir marka şehir haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.