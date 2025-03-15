Manisa’nın Selendi İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit aileleri, gaziler, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programı, İlçe Müftüsü Derviş Makas’ın duasıyla başladı. Programa, İlçe Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz, vakıf mütevelli heyeti üyeleri şehit yakınları, gaziler, öksüz ve yetim çocuklarla aileleri katıldı. Şehit yakınları, gaziler, yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Tarık Safa Kahveci, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrayı ve ekmeği paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ramazan ayının birlik beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yapan Kahveci, "Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır" dedi.