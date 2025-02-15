Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Selendi Belediyespor Yusuf Bulut Sezonu Salihli Grubunda bugün kendi evinde karşılaştığı Salihli 1984 Spor Kulübünü Muhammet Yusuf’un 20. dakikada attığı golle 1-0 yenerek ligde kalmak için önemli bir galibiyet aldı.

Abdullah Türkan, Yusuf Akkaya, Samet Düzlük hakem üçlüsünün yönettiği müsabaka Selendi Şehir Stadında oynandı. Ev sahibi takım Selendi Belediyespor bu sezonun ilk yarısında hiç galibiyet almadan 2 beraberlikle 2 puan ile son sırada yer aldı. İkinci yarıya takımın tamamı değişerek başlayan Selendi takımı ikinci galibiyetini Salihli 1984 Spor Kulübünü Muhammed Yusuf’un 20. dakikada kalecinin üstünden aşırtma vuruşla kazandığı golle 3 puana uzandı. Ligde kalmak için çaba sarf eden Selendi Beleidyespor bu galibiyet ile 8 puana ulaştı. Müsabakayı Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ve yüzlerce taraftar izledi.