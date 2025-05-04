Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından "Doğa için adım atıyoruz" sloganı ve "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" konseptiyle Sille Ak Mahallesi’nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Selçuklu Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre emanet etmek için çevre çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından düzenlenen "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" etkinliğinin bu haftaki adresi Sille Ak Mahallesi oldu. Çevre hassasiyetinin artırılması, bu farkındalığın her yaştan vatandaşta oluşmasının hedeflendiği etkinlikte çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe Pema Koleji öğrencileri ve çevre gönüllüleri katkı sağladı.

"Çevre temizliği etkinliği ile farklı mahallerimizde çevre duyarlılığına dikkat çekiyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak yürüttükleri farkındalık çalışmaları ile çevresel konuları gündemde tutmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmanın temelini çevreye olan duyarlılığı artırmaktan geçiyor. Biz de bunu bir misyon haline getirdik ve yaptığımız çevre farkındalığı çalışmalarımızda hemşehrilerimizi çeşitli platformlarda bilgilendirerek onları bu çevre hassasiyetinin birer neferi olmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyorlar ve sonrasında uygulamalı olarak bu farkındalığı geniş çevrelere yaymak için çalışıyorlar. Örnek uygulamalarımızdan bir tanesi olan ‘Temiz Mahalle Temiz Selçuklu’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz çevre temizliği etkinliği ile farklı mahallerimizde çevre duyarlılığına dikkat çekiyor. Bu hafta da Sille Ak Mahallemizde çevre gönüllülerimiz sahadaydı. Çevre duyarlılığına destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Her yaştan çevre gönüllüsünün bulunduğu etkinlikte konuşan katılımcılar da çevreyi temiz tutmanın önemine vurgu yaptı.