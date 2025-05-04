Genç Memur-Sen tarafından hayata geçirilen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesi kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni 8 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Genç Memur Sen tarafından fikre yönelen bir gençlikle yarına daha güvenli adımlarla yürünebileceği düşüncesiyle hayata geçirilen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesi kapsamında düzenlenecek olan buluşma 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İstiklal Marşımızın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını, mücadelesini ve değerlerini güçlü bir anlatımla kaleme alan Mehmet Akif kitabının yazarı Ali Emre’nin programın konuşmacı konuğu olacağını belirten Memur Sen İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, konferansın ardından liseler arası kompozisyon yarışmasının ödüllerinin verileceğini belirtti.

"Gençlere karşı sorumluluklarımız var"

‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesinin; okuyan, milli ve manevi değerlerine sahip nesiller yetişmesine vesile olduğunu belirten Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Gençlere karşı sorumluluklarımız var. İyi ve başarılı; araştıran, soran, sorgulayan, olaylara eleştirel bakabilen, dünyada olup bitenleri okuyabilen ve medeniyet değerlerine vakıf gençler yetiştirmeliyiz. Bunun için gençleri daha çok kitapla buluşturmalıyız. Güzellikleri çoğaltmalı, kitap meclislerini artırmalı ve yarınları hep birlikte inşa etmeliyiz" dedi. Miran, geçmişte bilgiyi, eğitimi kaybedenlerin mevziyi de kaybettiğini kaydederek, yeniden mevziyi kuşananların da bilgi ve eğitim ile zirveye ulaştığını, millet olarak yeniden zirve yolculuğunun ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ ile mümkün olduğunu sözlerine ekledi.