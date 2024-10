Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Diyetisyeni Elif Topuz Ülkü, çocukların güne muhakkak sabah kahvaltısıyla başlaması gerektiğini belirterek; "Şekerli atıştırmalıklar çocukların odaklanması gerekirken, aksine uyku problemi oluşturabiliyor" dedi.

Özel Cerrahi Hastanesi Diyetisyeni Elif Topuz Ülkü, okul çağındaki çocukların günlük beslenme alışkanlıkları ve dengeli beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dengeli beslenmede kahvaltının önemine işaret eden Ülkü, kaliteli protein kaynakları olan yumurta ve peynir ile tam tahıllı ekmekler ve mevsim sebzelerinin kahvaltıda yer almasını önerdi. Şekerli atıştırmalıklar konusunda da aileleri uyaran Ülkü, eve gidemeyen öğrencilere öğle yemeklerinin okul tarafından sağlanmasının düzenli beslenme açısından önemine vurgu yaptı.

Ülkemizde her grubunda beslenme problemleri olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Elif Topuz Ülkü, “Şu anda beslenme problemi Türkiye’nin her grubunda var. Ama özellikle çocuklar da tabii gelişim döneminde, çocuklar da bu çok önemli. Tabii okul çağı çocuğunu konuşacaksak okul düzenine konuşmak gerekiyor. Sabah tabi biz muhakkak, her yaş grubu olduğu gibi çocuklarda da muhakkak kahvaltıyla başlansın istiyoruz. Tabi burada bazı çocuklarımız sabah erkenden çıkıyorlar, bazısı öğlen gidiyorlar, bazısı da tam gün okulları. Ama erken kalksalar da eğer ki sabah iştahları olmuyorsa çok çok az başlanarak yavaş yavaş arttırılarak, özellikle yumurta peynir gibi kaliteli protein gruplarının tüketimiyle kahvaltı yapılmasını istiyoruz. Kesinlikle benim çocuğum kahvaltı yapmıyor diyen anne ve babalar için de belki okula bir sandviç gibi ya da kahvaltı tabağı gibi tapın içine koyup götürülebilir. Ama ilk öğün muhakkak kahvaltı olsun. Kahvaltı içerik olarak da muhakkak tam tahıllı ekmekler, yumurta peynir, mevsimine uygun olan yeşilliklerin içeriğinde olması lazım zeytinle beraber” şeklinde konuştu.

“Ara öğünlerde kek, meyve suyu gibi ürünler çocukların odaklanmasına engeller”

Okullarda genellikle birkaç tane uzun teneffüs olduğunu ve çocukların da bu arayı atıştırmalıklarla geçiştirdiğine işaret eden Diyetisyen Ülkü, “Okula gittikten sonra genellikle birkaç tane uzun teneffüsleri var. Bunlar da ara atıştırmalarını yapabiliyorlar. Tabi biz şimdi toplum olarak biraz ara öğünlerin içeriği genellikle kek, meyve suyu tarzında oluyor. Biz aslında çok istemiyoruz. Bu tarz çok fazla şeker içeriği olan ürünler ". O yüzden daha çok ayran, yoğurt, kefir gibi, süt gibi yanına kaliteli mevsim meyvelerinden kuru meyve olabilir, taze meyve olabilir. Bunları ara atıştırmaları olan anneleri, babaları yanlarına verebilirler. Kurumlar genellikle öğle yemeğini veriyorlar okullar. Bu okul yemeğinin muhakkak yenmesini istiyoruz. Bizim için süreklilik önemli. Çocuk evden kendi de götürebilir ama çok fazla çocuğun yanına bir şeyler vermek giderek zorlaşacak ve çocuk götürmek istemeyecek. O yüzden okulda verilen yemeğin ne kadar ortalama olsa da muhakkak gelmesi gerekiyor. Benim çocuğumun özel bir hastalığı var, durum var derseniz buna uygun belki özel bir durumu varsa buna uygun belki yanına bir et, salata veya haşlama, sebze, yoğurt gibi çok fazla akıp kokmayacak bir besin kullanılabilir. Hali hazırda da kışa giriyoruz zaten. Çok fazla sıcaktan dolayı yemeklerde de çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum” dedi.