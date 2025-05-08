Denizli İl Jandarma Komutanlığı envanterine 3 adet TOGG eklendi. Jandarma ekipleri envanterlerine eklenen yeni araçların modern teknolojisi ve çevreci yapısıyla vatandaşların hizmetine daha hızlı ulaşmayı hedefliyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı araç envanterine 3 yeni araç daha eklendi. Yerli ve milli teknoloji ile güçlenen Jandarma komutanlığı 3 adet yeni TOGG ekleyerek envanterini genişletti. Jandarma ekiplerine teslim edilen otomobiller, vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılacak çalışmalarda aktif olarak görev alacak. Yeni otomobillerin modern teknolojisi ve çevreci yapısıyla vatandaşların hizmetine daha hızlı ulaşmak hedefliyor.