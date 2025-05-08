Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" temasıyla trafik denetimi yapıldı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Fen Lisesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen denetimde, Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Balâ ve Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Salih Yediyıldız da yer aldı.
Denetimlerde, sürücülere trafik kurallarının önemi anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Trafik güvenliğinin hayat kurtaran bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşlar trafik kurallarına uymaya teşvik edildi.
Kaynak: İHA