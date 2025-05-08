Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere destek vermek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda fide dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Doğan, "Bugün çiftçilerimize teslim ettiğimiz binlerce fide toprakla buluşacak, yetişen sebzeler sofralarımıza lezzet olacak" dedi.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda Merkezefendi Belediyesi, binlerce fideyi üreticiler ile buluşturdu. Üretimin artmasını sağlamak adına yapılan bu destek doğrultusunda Merkezefendi’de sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi dağıtımı yapıldı. Dağıtımlar köyden mahalle statüsüne dönen Üzerlik, Kumkısık, Yeşilyayla, Çeltikçi, Altındere, Salihağa Mahalleleri ile belde statüsünden mahalle statüsüne dönen Aşağışamlı, Başkarcı ile hala az da olsa tarımsal üretimin olduğu Bereketler, Hallaçlar, Hisar, Kadılar ve Eskihisar mahallelerinde de destek sağlandı. Dağıtım üreticilerin katılımıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

"Çiftçilerimize destek, topraklarımıza bereket olmaya devam ediyoruz"

Tarım anlamında Merkezefendili vatandaşlara bugüne kadar birçok destekte bulunduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi Kırsal Kalkınma Eylem Planı’mız dahilinde çiftçilerimize destek, topraklarımıza bereket olmaya devam ediyoruz. Bugün çiftçilerimize teslim ettiğimiz binlerce fide toprakla buluşacak, yetişen sebzeler sofralarımıza lezzet olacak. Tarımda siz değerli hemşehrilerimize gübre ve kadın üreticilerimize küçükbaş hayvan desteklerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimizin ne kadar üretken ve çalışkan olduklarını biliyoruz. Biz istiyoruz ki Merkezefendimiz de hiç boş alan kalmasın. Ekilsin, dikilsin, biçilsin, üretim olsun. Eskihisar Mahallemizde de hemşehrilerimizin tarımda, üretimde ve hayvancılıkla uğraştığını biliyor ve destekliyoruz. Bu anlamda da Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.