Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, zincir marketlerde tarihi geçmiş çok miktarda pirinç ele geçirildi. Sayımı yapılan pirinçler imha edildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, halkın sağlığını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla kent genelinde zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde tarihi geçmiş ürünler, ürünlerde kurtlanma, reyon ve kasa fiyat tutarlılığı ile hijyen koşulları kontrol edildi.

Denetimler sırasında bir zincir marketin reyonlarında tarihi geçmiş, böceklenmiş, bozulmuş, kurtlanmış ve sağlık koşullarda muhafaza edilen 649 kilogram pirinç ve 19 kilogram un tespit edilip el konuldu.

Zincir market hakkında cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri daha sonra gıda ürünlerini imha etti.