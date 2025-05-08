Denizli’nin Çal ilçesinde 3-9 Mayıs Trafik Haftası kapsamında hayata geçirilen "Bir Kural, Bir Ömür" projesiyle Gazi İlkokul öğrencilerine temel trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Küçük yaşta trafik kurallarını öğretmek ve güvenli yaşam bilinci kazandırmak amacıyla başlatılan proje, ilçe genelinde büyük takdir topladı.

Denizli’nin Çal ilçesinde, Kaymakamlık öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği iş birliğiyle yürütülen "Bir Kural, Bir Ömür" projesi kapsamında, Gazi İlkokulu öğrencileriyle birlikte trafik bilincini artırmaya yönelik farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Çocuklara küçük yaşta trafik kurallarını öğretmek ve güvenli yaşam bilinci kazandırmak amacıyla başlatılan proje, ilçe genelinde büyük takdir topladı. Gazi İlkokulu’nda görevli trafik polisleri Mehmet Akmeşe ve Sefa Bıyık’ın gerçekleştirdiği sunumlarda; yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve temel trafik kuralları öğrencilere interaktif yöntemlerle anlatıldı.

Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran’ın öncülük ettiği yürüyüş, Gazi İlkokulu önünden başlayarak Denizli Caddesi boyunca devam etti. Öğrenciler ellerinde pankart ve dövizlerle trafikte bilinçli hareketin önemine dikkat çekerken, esnafa ve sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

"Bu projeyle çocuklarımıza sadece kuralları değil, hayat kurtaran davranışları öğretiyoruz"

Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Aksoy, projenin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın erken yaşta bilinçli bireyler olarak yetişmesi, sadece akademik değil, toplumsal sorumluluk açısından da büyük önem taşıyor. Bu projeyle çocuklarımıza sadece kuralları değil, hayat kurtaran davranışları öğretiyoruz" dedi.

"Bir kural, bazen bir ömre bedeldir"

Çal İlçe Emniyet Amiri Ömer Öztaş , "Bir kural, bazen bir ömre bedeldir. Her öğrenciye ulaşarak gelecekte daha bilinçli sürücüler ve yayalar yetişmesini hedefliyoruz" dedi.

"Trafik sadece araç kullananların değil, tüm bireylerin dikkat etmesi gereken bir alandır"

Etkinliğin gerçekleştiği Gazi İlkokulu Müdürü Mehmet Buldanlı da yaptığı açıklamada, "Bugün burada, öğrencilerimizin güvenliği için atılan bu önemli adımın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Trafik sadece araç kullananların değil, tüm bireylerin dikkat etmesi gereken bir alandır. Çocuklarımızın bu yaşta edindiği bilinç, onların yarınlarını şekillendirecek. Başta Kaymakamımız Hatice Gamze Kuran’a, İlçe Emniyet Amirliğimize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, öğrencilerimize kurallara uymanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere İlçe Emniyet Amirliği tarafından şapka ve tişört hediye edilerek farkındalık etkinliği unutulmaz bir deneyime dönüştü.