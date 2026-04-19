Atık malzemeleri üretime kazandıran Buldanlı çiftçiler, çilek yetiştiriciliğinde hem maliyeti düşürüyor hem de verimi artırıyor.

Buldan'da üreticiler, sezonun başlamasıyla birlikte bağ, bahçe ve tarlalarında çalışmalara hız verdi. Çiftçiler, üretim sürecinde karşılaştıkları atık malzemeleri de değerlendirerek hem çevreye katkı sağlıyor hem de üretimde verimliliği artırıyor.

Bahar aylarının etkisini gösterdiği bu günlerde tohum, fidan ve fidelerini toprakla buluşturan üreticiler, özellikle atık malzemeleri saksı olarak kullanıyor. İçleri toprakla doldurulan bu malzemelerde yetiştirilen çilek fidelerinin ortama daha kolay uyum sağladığı ve yüksek verim elde edildiği ifade ediliyor.