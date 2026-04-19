Çameli'de birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. İlçede sosyal kaynaşmayı artırmak ve sporu teşvik etmek amacıyla organize edilen turnuva, yoğun katılımla aldı. Turnuvanın açılışında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Duygusal anların yaşandığı programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Açılışa, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı temsilen Belediye Meclis Üyesi Sevtap Akkan ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı katıldı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise turnuvaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, organizasyonun dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştireceğini belirterek tüm takımlara centilmence mücadele etmeleri temennisinde bulundu ve başarılar diledi.