Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can'ın direkt kaleye vuruşunda kaleci Victor, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
43. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Winck, topu arka direğe aşırttı. Burada müsait durumda bulunan Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kerem Ersoy, Gökmen Baltacı
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak
Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Ali Yavuz Kol, Ahmet Taha Dağbaşı, Kubilay Kanatsızkuş, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Gueye
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, İbrahim Kaya, Ui-jo, Güven Yalçın
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Meschack, Hagi, Baran Moğultay, Viana, Maestro
Teknik Direktör: Joao Pereira
Sarı kartlar: Arous (Kasımpaşa), Ui-jo, Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)