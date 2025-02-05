Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisi, bütçe dostu lezzetleri ve ferah alanlarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tesis düğünlerden iş toplantılarına, özel davetlerden kutlama etkinliklerine birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hizmete açılan ve ilçenin ilk sosyal tesisi olan Su Kemeri Sosyal Tesisi, bölge halkından yoğun ilgi görüyor. Misafirlerini doğayla iç içe ve otantik bir atmosferde karşılayan tesis, yüksek kalite standartlarını bütçe dostu fiyatlarla birleştiriyor. Mekan, sunduğu restoran ve organizasyon hizmetlerinin yanı sıra çocuk oyun alanları, yemyeşil peyzajı ve ulaşım kolaylığı ile ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına değer katıyor.

575 kişilik kapasite, yaz aylarında 700 kişiye ulaşıyor

Toplamda 575 kişi kapasiteli olan Su Kemeri Sosyal Tesisi, yaz aylarında bahçenin de kullanıma açılmasıyla 700 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor. Önümüzdeki süreçte bahçede oluşturulacak olan yeni alanlarla birlikte bu kapasitenin daha da artırılması planlanıyor.

Organizasyonlar için 4 ayrı salon

Tesiste organizasyonların rahatça gerçekleştirilebilmesi için tasarlanan 4 ayrı salon bulunuyor. 320 kişi kapasiteli mavi salon, 120 kişi kapasiteli ağaç evin yanı sıra restoran alanının üst katında bulunan toplamda 80 kişilik 2 ayrı salon ile düğün, nişan, sünnet, iş toplantısı, özel günler ve kutlamalar gibi birçok etkinlik için çeşitli davet seçenekleri misafirlere sunuluyor.

Hafta sonlarının vazgeçilmezi kahvaltı keyfi

Su Kemeri Sosyal Tesisi, kahvaltıdan ızgara çeşitlerine, yöresel lezzetlerden tatlı çeşitlerine kadar zengin menüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle hafta sonları keyifli bir kahvaltı deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk tercihi olan Su Kemeri Sosyal Tesisi, özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve sıcak kahvaltı seçenekleri ile güne güzel bir başlangıç sunuyor. Ailelerin rahatlıkla vakit geçirebileceği mekan, hem lezzetleri hem de konforuyla göz dolduruyor. Kazım Karabekir Metro İstasyonu’nun yanı başında bulunan Su Kemeri Sosyal Tesisi, sıcak ve samimi atmosferiyle şehrin kalabalığından uzaklaşmak ve huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.