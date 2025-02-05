Kars’ta belediye kaldırımların buzunu temizliyor. Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların buz tutan kaldırımlarda rahat yürüyebilmesi için kazma ve küreklerle buz kırıyor.

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, "Gündüzleri eriyen kar akşamları donarak buzlanmalara neden oluyor. Bizde gerek vatandaşlarımız kaldırımlarda rahat yürüyebilmesi için gerekse araçların kayarak trafiği olumsuz etkilemesinin önüne geçebilmek için tuzlama ve kumlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli görevde sorun yaşanan cadde ve kaldırımlara anında müdahale ediyorlar. Amacımız her anlamda halkımıza daha sağlıklı hizmet vermek" dedi.

Kars Belediye Başkanlığı’na bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta geç saatlere kadar sürdürdüğü çalışmalarla kar ve buzları temizleniyor.