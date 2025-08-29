Kars Kağızman’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandar0ma Komutanlığı’nca Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kağızman ilçesinde yasadışı silah ve mühimmat bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarman ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 1 Kaleşnikov piyade tüfeği, 2 Kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 Kaleşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 4 ruhsatsız tabanca, 1 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 9 tabanca şarjörü, 345 tabanca mühimmatı ve 134 av tüfeği fişeği ve ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.