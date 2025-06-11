Aydın Efeler’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlaması ile şehirde yaşam kabusa dönmeye başladı. Adeta haşerelerin bastığı Efeler’de 40 dereceye yaklaşan sıcakta vatandaş kapı ve pencere açamaz hale gelince artan şikayetler üzerine belediye ekipleri mücadele çalışması başlattığını duyurdu.

Haşere ile mücadelenin sinek ve böcekler çoğalıp çevreyi sarmadan larva döneminde yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, Efeler Belediyesi’nin mücadelede geç ve yetersiz kalmasından dert yandı.

Halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadele ettiklerini belirten Efeler Belediye Başkanlığı özellikle çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen haşere kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için ilaçlama çalışması yaptığını belirtti.

Yapılan açıklamada Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi’nde ve Kemer Mahallesi’nde yer alan rögar kapaklarında hamam böceği ilaçlaması yapıldığı belirtildi. Efeler Belediyesi ilaçlamanın düzenli yapıldığını iddia ederken, vatandaşlar çalışmaları yetersiz bulduklarını ifade ettiler.