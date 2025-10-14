Şehitkamil Belediyesi, POMEM, PMYO, BESYO ve spor liseleri gibi özel yetenek sınavlarına hazırlanan adaylar için özel yetenek kursları düzenlemeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından gençlerin geleceğini şekillendirecek POMEM, PMYO, BESYO ve spor liseleri gibi özel yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul eden kurumlara hazırlanmak isteyen gençler için düzenlenen 2025-2026 dönemi Özel Yetenek Kursları, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde büyük bir ilgiyle başladı.

Gençlerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda, alanında uzman antrenörler eşliğinde dayanıklılık, çeviklik, hız, koordinasyon ve parkur antrenmanları gerçekleştiriliyor. Kurslar sayesinde gençler hem fiziksel hem de mental olarak sınavlara en iyi şekilde hazırlanma fırsatı buluyor. Kursların başladığı ilk günden itibaren gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, her gün enerjik bir atmosferle dolup taşıyor. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinde antrenman alanında yerlerini alarak dayanıklılık, çeviklik ve parkur çalışmalarına katılıyor. Profesyonel antrenörler tarafından birebir takip edilen öğrenciler, her gün daha iyi bir performans sergilemek için büyük bir gayret gösteriyor.

"Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlere yönelik projelerin kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, "Gençlerimiz, bu ülkenin geleceğidir. Onların hedeflerine ulaşmaları, bizim için en büyük mutluluktur. Özel Yetenek Kurslarımız sayesinde POMEM, PMYO, BESYO ve spor liseleri gibi kurumlara girmek isteyen gençlerimize profesyonel bir hazırlık imkânı sunuyoruz. Her gencimizin içinde bir potansiyel var; biz sadece o potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyoruz. Spor, disiplin ve azimle birleştiğinde başarının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz" dedi.

Yeni dönem kayıtları devam ediyor

Yeteneğini profesyonel düzeye taşımak isteyen gençler için kayıtların devam ettiği kurslara başvuru yapmak isteyenler, Şehitkamil Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden veya Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’ne şahsen başvuru yapabiliyor.