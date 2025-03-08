DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde şehit ve gazi anneleri ile eşlerini unutmayarak onlarla bu anlamlı günde bir araya geldi.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleriyle bir araya geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitlerimiz ve gazilerimiz için dualar edildi.

Vali Aslan, "Başta vatanımız için en büyük fedakarlıkları yapan kahramanlarımızın emanetleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA