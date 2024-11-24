Manisa’nın Salihli ilçesinde Şehit Hüseyin Özdemir’in ailesi tarafından düzenlenen mevlit ve hayır yemeğiyle şehidin anısı yad edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü de şehit Özdemir’in ailesini yalnız bırakmadı.

Salihlili Şehit Hüseyin Özdemir’in şehadet yıldönümünde hayır yemeği düzenlendi. Şehit Özdemir’in ailesi tarafından gerçekleştirilen mevlit ve hayır yemeğine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Salihli Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Salihli Şube Başkanı Rıdvan Herey, Manisa Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Kalaycı, Salihli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Osman Nuri Yörük ile şehit aileleri katıldı. Hayır yemeğinde Şehit Hüseyin Özdemir’in ruhuna ithafen dualar edildi.