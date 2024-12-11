Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde teröristlerin 2. Hudut Tugay Komutanlığına düzenledikleri roketli saldırıda şehit düşen sözleşmeli er Resul Bayraci’nin babası Erzincan’ın Tercan ilçesinde oğlunun isminin verildiği okulu ziyaret etti.

Şehit Resul Bayraci’nin babası Ahmet Bayraci, oğlunun adının verildiği Tercan ilçe merkezindeki Yavuz Mahallesinde bulunan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul müdürü Emrah Dağ, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere hayırlı olması dileklerinde bulunan şehit babası, okulda eğitim gören öğrencilere yanlarında getirdiği kek ve meyve sularını ikram ettiler. Babaya okul müdürü Emrah Dağ eşlik etti.