İzmir’in Seferihisar ilçesinde yediği trafik cezasını Whatsapp grubunda paylaşıp polislere hakaret ettiği iddia edilen kişi ile, Seferihisar’daki silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Tozum’u kastederek ’Bazen ölüyorlar, üzüleyim mi’ dediği ileri sürülen şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayanların oluşturduğu bir WhatsApp grubundaki yazışmada polislere hakaret ve geçtiğimiz günlerde şehit olan polis memuru Mehmet Tozum’un kastedildiği iddia edilen bir cümlenin yer alması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yazışmaları gerçekleştiren C.Y. ve Y.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Bazen ölüyorlar, üzüleyim mi"

İlçede bulunanların oluşturduğu Whatsapp grubunda, yediği trafik cezasını paylaşan C.Y.’nin "Gelene geçene saplıyorlar, aç köpekler" dediği, kendisine cevap yazan Y.A.’nın ise geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şehit Mehmet Tozum’u kastederek "Bazen ölüyorlar, üzüleyim mi" dediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.