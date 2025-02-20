Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu’nun almaya hak kazandığı uluslararası standarttaki sertifikalar İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından teslim edildi.

Eğitimde kaliteyi artırmak, güvenliği sağlamak ve çevre bilincini güçlendirmek adına önemli adımlar atan Safranbolu Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu, üç uluslararası standartta sertifika alarak dikkatleri üzerine çekti.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikaları ile Karabük’te tek olan anaokulu, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim alması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

9 Haziran 2017’de bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adını taşıyan okulun aldığı sertifikalar İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından teslim edildi. Akbaş, sertifikalar dolayısıyla okul yönetimini tebrik etti.