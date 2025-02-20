Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, özel bir kolej tarafından düzenlenen "Kariyer ve Gelişim Saati" programına konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim ve kariyer planlaması üzerine gerçekleştirilen programda Başkan Çetinkaya, yerel yönetimlerin işleyişi, belediyecilik hizmetleri ve Karabük’ün geleceği için planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle altyapı çalışmaları, sosyal yaşam alanlarının artırılması ve çevre düzenlemeleri konularında yürütülen projeleri anlatan Başkan Çetinkaya, şehrin her anlamda daha yaşanabilir hale getirilmesi için kararlı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Program boyunca öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Çetinkaya, gençlerin beklenti ve önerilerini de dinledi. Gençlerin fikirlerinin şehir yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, onların katılımını teşvik edecek projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Eğitimin ve gençlerin geleceğe hazırlanmalarının önemine değinen Başkan Çetinkaya, Karabük’ün gelişim sürecinde gençlerle sürekli iletişim halinde olacaklarını dile getirdi.