Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 24. Sanat Sezonu’nu, ’Kuş Öpücüğü’ adlı oyunu ile açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile oyununun prömiyerini tiyatroseverlerle birlikte izledi.

Şehir Tiyatrosu 24. Sanat Sezonu’na ’merhaba’ dedi. Mezitli Kültür Merkezi’nde seyircisi ile buluşan Kuş Öpücüğü adlı oyun; Berkay Ateş tarafından yazıldı ve Necati Kutlu yönetmenliğinde sahnelendi. Dekor ve kostüm tasarımını Zehra Alev Tol’un yaptığı oyunun ışık tasarımınında Zeynel Işık, video tasarımında Arzu Görgülü, müzik tasarımında Emrah Oğuz yer alırken; oyunun genel sanat yönetmeni koltuğunda da Ozan Erdönmez oturdu. Oyun sonunda Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer tarafından ekibe çiçek takdimi yapıldı.

Oyun izleyen Başkan Seçer, sanatçıların büyük emek vererek oyunları sahneye taşıdıklarını belirtti. Seçer, "Emeğin olduğu yerde böyle güzellikler oluyor. Bu ekip yeni bir ekip değil, 2020 yılından bu yana her gün büyüyen, kendini geliştiren bir ekip" dedi. Mersin’in Türkiye’nin iz düşümü olduğunu ifade eden Seçer, "Bu kentin belediye başkanı olmak büyük bir onur ve gurur. Her rengin olduğu ve bir potada eridiği bu kentte herkesi mutlu etmek kolay değil ama bu kitleleri ortaklaşa güldürmek, sanatla bir araya getirmek, huzurunu korumak ve sokakta güvenle yürümelerini sağlamak emek ve insan sevgisiyle oluyor" diye konuştu.

"Sanat ve sanatçı varsa demokrasi olur"

Şehir Tiyatrosu’nun bu sezon 12 oyun sahneleyeceğini hatırlatan Seçer, "Belki tüm tarihlerde bir ilktir. Yeni belediye binamızda Çocuk Tiyatro Sahnesi var. İlk temsiline ben de katıldım. ‘Perde’ dedik ve ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ oyununu izledik. Çocuklarımız belediyeye gelsin, belediyeyi şenlendirsin ve devlet kurumlarının güler yüzünü görsün istedik” ifadelerine yer verdi. Sanatın ve sanatçının demokrasinin olduğu ortamlarda olgunlaştığına işaret eden Seçer, "Eğer sanat ve sanatçı varsa demokrasi olur" dedi.

"Her sezon açılışında heyecanlanıyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de şehir Tiyatrosu’nda emek veren herkesi kutlayarak, oyunu yazan Berkay Ateş’e de teşekkür etti. Her sezon açılışında çok heyecanlandıklarını vurgulayan Özdülger, "Yaptığımız şey aslında buzun üstünde birer imza atmak; aylarca süren hummalı bir çalışma, sancılı bir süreç, bazen fırtınalar ve kasırgalar. ’Perde’ dediğiniz o an, siz değerli sanatseverlerle buluştuğumuz, bizim tek beslendiğimiz o an olan alkışımızı aldığımız an, tatlı bir meltem esintisi oluyor" diye konuştu.

Oyunun yazarı Berkay Ateş ise ’Kuş Öpücüğü’ adlı oyununu 2016 yılında yazdığını belirti. Hikayeleştirdiği oyunun 8 yıl sonra Mersin’de seyirciyle buluşmasını izlemenin gurur ve onur verici olduğunu dile getiren Ateş, emek verenlere teşekkür etti.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve sanatçısı Ozan Erdönmez de "Şehrin tiyatrosu olarak halkımıza ışık tutmaya, kalbini sanatla doldurmaya başlıyoruz. 24. Sanat Sezonu’muz hepimiz için hayırlı olsun" dedi.