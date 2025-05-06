Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kent içi ulaşımda konfor ve güvenliği artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Şehir genelinde artan araç trafiğine karşı çözüm üreten Büyükşehir Belediyesinin, kentin önemli kavşaklarında yenileme ve düzenleme çalışmalarını tamamladığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir yandan yeni yol yapım projelerini sürdürürken, diğer yandan mevcut yol ve kavşaklarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Araç sayısındaki artışla birlikte yoğunlaşan şehir trafiğine karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli kavşak noktalarında yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda AVM Kavşağı, Portakallı Kavşak, Kelveli Kavşağı, Tarsus Üzümlü Kavşağı ve Yumuktepe Kavşağı olarak bilinen 201. Cadde Kavşağı’nda çalışmalar tamamlandı. Yapılan düzenlemeler sayesinde, trafik yoğunluğu azaltılırken, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sunuldu.

Üzümlü Kavşağı 72 saatte yenilendi

Tarsus’un batı girişinde yer alan D-400 Karayolu bağlantısındaki Üzümlü Kavşağı ise, Büyükşehir ekipleri tarafından 72 saatte yenilendi. Bozuk asfalt ve kaldırımlar tamamen değiştirilirken, dönel kavşak kaldırılarak sürücüler için görüş alanı genişletildi. 2 bin ton sıcak asfalt serimi ve bin 700 metrekare kaldırım imalatı yapılan bölgede refüj de Avrupa standartlarına uygun hale getirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda görevli yol asfalt şefi Mehmet Onur Güner, amaçlarının, trafik yoğunluğunu azaltarak Mersin’i daha modern bir kent haline dönüştürmek olduğunu belirterek, "Pik saatlerde yapılan sayımlarda araç sayısı artmasına rağmen trafiğin rahatladığını gözlemledik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kentin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen farklı noktalarda kavşak düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.