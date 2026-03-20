Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca mezarlıklarda su, kolonya ve şeker ikramı ile ring hizmeti sunarak kabir ziyaretine gelen vatandaşların yanında oluyor.

Vatandaşların her anında yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca sevdikleri ebediyete irtihal etmiş vatandaşların da yanında olmaya devam ediyor. 'Kaybımız bir kalbimiz bir' sloganıyla hareket eden Mezarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, kentin dört bir yanında bayram boyunca su, kolonya ve şeker ikram ederek kimseyi yalnız bırakmıyor. Hem bayramlaşan hem de acıları paylaşarak azaltan Büyükşehir ekipleri, bayram boyunca mezarlık içerisine araç alınmayacağı için verdikleri ring hizmeti ile öncelikle yaşlı ve engellilerin ulaşımını kolaylaştırırken, ulaşımın konforlu bir hale getiriyor.

Her kesimden vatandaşın yaşamına dokunacak projeleri birbiri ardına hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ebediyete irtihal eden eş, dost ve akrabalarının kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına mezarlıklarda ağaç budamasından yabani ot temizliğine, ara yolların tazyikli su ile yıkanmasından ilaçlamaya kadar birçok çalışmayı ise bayram öncesi yapmıştı. Ramazan Bayramı boyunca hizmetlerine ara vermeden devam eden ekipler, hem bayramlaşıyor hem de vatandaşın acısını paylaşıyor.

'Yılın 12 ayı olduğu gibi Ramazan Bayramında da vatandaşların yanındayız'

En iyi hizmeti vermek için bayram öncesi olduğu kadar bayram boyunca da çalıştıklarını ifade eden Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı Akbelen Şehir Mezarlığı Amiri Özkan Baltacı, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutlu gününde olduğu kadar acı günlerinde de yanlarındayız. Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı yılın 12 ayı olduğu gibi Ramazan Bayramında da en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. Bayram hazırlığı kapsamında mezarlıklarımızda çevre temizliği, çiçeklendirme ve bakım onarım çalışmalarımızı tamamladık. Bayram boyunca ise sevdiklerini ziyarete gelen vatandaşlarımızla bayramlaşmak için su, şeker, kolonya ikramlarında bulunuyoruz. Ayrıca mezarlık içinde ulaşımı kolaylaştırmak için ring servisi hizmeti veriyoruz' diyerek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.