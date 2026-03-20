Tarsus Belediyesi, bayram öncesi merkez mahallelerde temizlik ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırarak daha temiz ve düzenli bir çevre için sahada yoğun mesai harcıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahallelerde planlı ve eş zamanlı uygulamalar hayata geçiriliyor. Son dönemde etkili olan hava şartlarının ardından sahadaki çalışmalar hız kesmeden devam ederken, ekipler evsel atıkların düzenli şekilde toplanmasının yanı sıra kullanım ömrünü tamamlamış konteynerlerin yenilenmesini de gerçekleştiriyor. Güçlendirilen araç filosunun sağladığı kapasiteyle çalışmalar daha etkin ve hızlı şekilde yürütülüyor.

Bahar dönemiyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında Gazipaşa ve Ferahimşalvuz mahallelerinde ot ilaçlama uygulamaları gerçekleştirilerek park, bahçe ve açık alanlarda yabancı ot oluşumu kontrol altına alınıyor. Mithatpaşa ve Tozkoparan mahallelerinde ise genel temizlik çalışmaları tamamlanarak daha düzenli bir görünüm sağlandı.

Program kapsamında sürdürülen çalışmalarla merkez mahallelerde çevre düzeni korunuyor, yaşam alanları daha temiz ve bakımlı hale getiriliyor.