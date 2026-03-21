Mersin'in Tarsus ilçesinden görev yapan Darü'l Hadis Camisi İmam Hatibi Hilmi Güngör, ikinci kitabı 'Yar ile Hasbihal' ile okurlarının karşısına çıktı. Daha önce yayımladığı 'Hasbihal' adlı ilk kitabıyla dikkat çeken Güngör, yeni eserinde özellikle aile, sevgi ve sadakat temalarını ele alıyor.

Tarsus'ta büyük ilgi gören kitap, hem kitapçılarda hem de çeşitli stantlarda satışa sunulurken, internet üzerinden de okurlara ulaşıyor.

Aileye dair güçlü mesajlar veren Hilmi Güngör, eserinde aile hayatının temelini oluşturan değerlere vurgu yaparak bir Müslümanın yuvasında 5 'S'yi mutlaka olması gerektiğini söyledi. Güngör, 'Bir Müslümanın aile hayatında 5 'S' olmalı. Sevgi, saygı, sadakat, sabır ve cinsellik. Bu beş şeyden biri eksik olursa, Allah muhafaza o yuva dağılma sürecine girer. Yuvamızın sağlam olabilmesi için bu 5 'S'ye dikkat etmemiz gerekiyor' dedi.

'Gayret bizden, netice Allah'tandır'

Yeni kitabının manevi bir hasbihal niteliği taşıdığını ifade eden Güngör, sözlerini şöyle tamamladı: 'Rabbim, okuduğumuzu anlamayı, anladığımızı yaşamayı ve yaşadığımızı anlatmayı bizlere nasip eylesin. Çaba ve gayret bizden, netice ise Rabbimizdendir.'

Okurlara çağrı

İmam Hatip Hilmi Güngör, 'Yar ile Hasbihal' adlı kitabına kitapçılar ve online satış platformları üzerinden kolaylıkla ulaşılabileceğini belirterek tüm kitapseverleri bu anlamlı eseri okumaya davet etti.