Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, uzak yakın demeden ilçeye bağlı mahallelerde asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının da uygun gitmesiyle birlikte hazırladıkları hizmet planı ve program kapsamında Mithat Paşa, Hamidiye, Çay, Çankaya ve Mesudiye mahallelerinin farklı birçok sokağında bir yandan asfalt yama, diğer yandan ise kaldırım yenileme, kilit taşı, karo ve bordür tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeni yol açma ve yol yenileme çalışmaları da sürüyor

Ekipler, bir yandan da ağır iş makineleri yardımıyla Anadolu Mahallesi’nde yeni imarlı yol açma çalışması yaparken Bekirde, Demirhisar, Akdam ve Karaduvar mahallelerinde de yine iş makineleri desteğiyle yol düzenleme ve yol kenarlarının temizliğini sağladı. Kiremithane Mahallesi’nde otluk alan temizliği yapıp tonlarca moloz toplayan ekipler, Kazanlı Mahallesi’nde de yoğun ot, çalı ve atıklar nedeniyle risk oluşturan metruk arsaları iş makinesi desteğiyle temizledi. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan tonlarca çöp, moloz ve bitkisel atık, kamyonlar yardımıyla mahallelerden çıkarıldı.

Mahallelerindeki yenileme, düzenleme ve temizlik çalışmalarına tanık olan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyan veya talep-şikâyet gelen tüm bölgelerde sokakları yenilemek ve vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştırıp güzelleştirmek için asfalt serimi, kilit taşı ve kaldırım tadilat çalışmalarına aralıksız devam edecek.