Karşıyaka, evinde oynadığı karşılaşmada Merkezefendi Basketbol’u mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini almayı başardı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ikinci hafta mücadelesinde Merkezefendi Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 105-88 kazanmayı başardı. Böylece İzmir ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini taraftarının önünde almış oldu. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun oynadıklarını vurgulayan Sarıca, “Maçın sonlarında oynanan oyun çok güzeldi diyemeyeceğim, iki takım da çok hızlı ve erken atışlar kullandı. Ama biz kendimiz için gerekli olanı elde ettik. Kazanmak çok önemliydi. Bunun yanında bütün oyuncularımızdan katkı aldık. Sean’ın sakatlığı bizi üzdü. Salı akşamı önemli bir Avrupa maçımız var. Umarım büyük bir sorun değildir. Özellikle genç oyuncumuz Mehmet Efe’nin kattığı enerji ve oynadığı oyun hem bizim için hem de Türk basketbolu için önemli. Umarım gelecek haftalarda çok daha enerjik ve daha kalabalık oluruz. Galibiyete ihtiyacımız vardı, bunu da almayı başardık. Bütün takımımı kutluyorum” diye konuştu.

Öte yandan Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji’ne deplasmanda 82-68 mağlup olmuştu.