Mersin Büyükşehir Belediyesinin Darısekisi köyünde düzenlediği Hıdırellez etkinliğinde, baharın gelişi ve doğanın uyanışı geleneksel ritüellerle kutlandı. Hem eğlenen hem de bir kültürel mirası yaşatan katılımcılar dilek dileyip, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Darısekisi Örnek Yörük Köyünde Hıdırellez coşkusu yaşandı. Tarsus ve Mersin merkez ile Toroslar ilçesinin birçok mahallesinden katılımın olduğu etkinlikte, baharın gelişi ve doğanın uyanışı geleneksel ritüellerle kutlandı. Katılımcılar, yakılan ateşin etrafında dönerek dilek diledi ve ateşin üzerinden atladı. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun verdiği konserle eğlenen vatandaşlar, halay çekerek keyifli anlar yaşadı. Ayrıca bölgedeki üretici kadınlar, kurulan stantlarda satış yapma imkanı da buldu.

"Ateşimizi yaktık, duamızı ettik"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Hıdırellezin Darısekisi Örnek Yörük Köyünde geleneksel olarak kutlandığını belirterek, "Hıdrellez etkinliğinde ateşimizi yaktık, duamızı ettik. Türk Halk Müziği konserimiz gerçekleşti. Mersin merkezden, Tarsus’tan civar köylerinden misafirlerimiz oldu. Günümüz güzel geçti. Çok mutluyuz" dedi.

Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle Muhtarı Hatice Yozgat da güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini dile getirerek, "Mahallemizdeki bütün sakinlerini toplayıp geldik. Hıdrellez için ateş yakıldı, üzerinden atlandı, dilekler dilendi, dualar edildi. Çok güzel bir atmosferdi" diye konuştu.