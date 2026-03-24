Mersin'de Ramazan Bayramı boyunca düzenlenen yürüyüş etkinliklerinde doğaseverler, Tarihi Kilikya Yolunun farklı etaplarında hem doğayla buluştu hem de kentin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu, Ramazan Bayramı boyunca da doğa tutkunlarının ilgisini topladı. Trekin Turkey üyeleri bayram süresince gerçekleştirdikleri yürüyüş programlarında doğaseverler hem doğayla buluştu hem de kentin tarihi mirasını keşfetti. Yürüyüş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü rehberliğinde olumsuz hava şartlarına rağmen 4 gün boyunca Kilikya Yolunun farklı etaplarında gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Ramazan Bayramının Arife gününde Gilindire Mağarası, Azize Tekla Yeraltı Kilisesi ve Silifke Tekfur Ambarı ziyaretleriyle başladı. Katılımcılar Mersin'in önemli turistik noktalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Programın 2. günü, Kilikya Yolunun Afrodit etapları arasında yer alan Eğribük-Mavikent Parkuru yüründü. Uluslararası Grande Randonnee standartlarına uygun kırmızı-beyaz işaretlemeleri ve yön levhalarıyla dikkat çeken parkur, katılımcılardan tam not aldı. Etkinliğin 3. gününde yoğun yağmur altında, Kilikya Yolunun Olba etaplarından; Lamos Kanyonu, Sömek Taşgeçit, Doktorun Yeri, Kayacı Vadisi parkurunda yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Günün devamında da Cennet-Cehennem Obrukları, Astım Mağarası ve Kanlıdivane gezilerek bölgenin tarihi ve doğal zenginlikleri tanıtıldı. Etkinliğin son gününde ise Kilikya Yolunun Mut-Alahan bağlantısı üzerinde bulunan Sason Kanyonu parkurunda yürüyüş yapıldı. Yürüyüş programı Mut Çömelek Köyü ziyareti ile tamamlandı.

4 gün süren etkinlik boyunca katılımcılar hem Kilikya Yolunun eşsiz doğasını deneyimlediler hem de Mersin'in tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıdılar. Organizasyon sonunda doğaseverler memnuniyetle ayrılırken, Kilikya Yolunun doğa turizmi açısından taşıdığı potansiyel bir kez daha gözler önüne serildi.