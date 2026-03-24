Mersin'in Akdeniz ilçesinde, uzun yıllardır kullanılmayan ve çökme riski nedeniyle tehlike oluşturan tek katlı metruk yapı, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, aynı zamanda sosyal sorunlara yol açan metruk yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mithat Paşa Mahallesi 5518 Sokakta bulunan ve sahipleri tarafından uzun süredir kullanılmadığı için harabeye dönen tek katlı yapının yıkımı için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün çevre güvenliğini sağladığı çalışmada, çökme riski taşıyan yapı iş makineleri yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkıma Mithat Paşa Mahallesi Muhtarı Hakan Başgül de katıldı. Mahalle sakinleri, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan yapının yıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yıkımın ardından ortaya çıkan moloz ve atıklar da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahalleden kaldırıldı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent estetiğini bozan, çökme riski taşıyan ve zaman zaman madde bağımlılarının meskenine dönüşerek sosyal sorunlara yol açan metruk yapılarla mücadelenin süreceğini bildirdi. Ekiplerin sahadaki tespitleri ile muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yasal işlemleri tamamlanan yapıların, Belediye Encümeni kararı sonrası kontrollü şekilde yıkılmaya devam edileceği ifade edildi.