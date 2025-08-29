Bitlis’in Güroymak ilçesinde şehit düşen Jandarma Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Cahit Özer’in ismi Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Boylu köyünde köy meydanına verildi.
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberinde ki heyetle beraber Boylu köyünden 1993 yılında Bitlis/Güroymak ilçesinde Şehit olan J.Kd.Üçvş. Hüseyin Cahit Özer’in isminin köy meydanına verilmesi münasebetiyle düzenlenen törene katıldı. Köy halkının katılımıyla düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler rahmetle anıldı.
Kaymakam Arıkan emeği geçenlere teşekkür ederek köyden ayrıldı.
Kaynak: İHA