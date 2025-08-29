Erzincan Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve yüzlerce çocuğu sporla buluşturan Yaz Spor Okulları bu yıl da tamamlandı.

10 farklı branşta ücretsiz olarak verilen kursların kapanış programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, eğitmenler, kursiyer çocuklar ve ailelerinin yer aldığı programda, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yaz Spor Okulları’nda; futbol, dart, bocce, kort tenisi, masa tenisi, pilates, fitness, karate, taekwondo ve basketbol branşlarında 7-14 yaş arası yaklaşık 500 çocuğa eğitim verildi. Çocuklar hem yaz tatilini verimli geçirmenin hem de sporla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.